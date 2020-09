Coronavirus, stabili i positivi (+1.391) con 30mila tamponi in più rispetto a ieri. 14 morti, in lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione civile (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembre Il bollettino del 22 settembre Sono +1.391 i casi di Coronavirus in tutta Italia. ieri erano +1.350, il giorno prima +1.578. Il totale è di 300.897 contagi, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore si registrano +14 vittime contro +17 di ieri per un totale di 35.738 decessi dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 239, ieri erano 232 (+7). Aumenta anche il numero dei ricoveri ordinari che oggi sono 2.604, ovvero +129 rispetto a ieri. Le persone attualmente positive sono in tutto 45.489 ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembre Ildel 22 settembre Sono +1.391 i casi diin tutta Italia.erano +1.350, il giorno prima +1.578. Il totale è di 300.897 contagi, secondo l’ultimo. Nelle ultime 24 ore si registrano +14 vittime contro +17 diper un totale di 35.738 decessi dall’iniziopandemia. I pazienti insono 239,erano 232 (+7). Aumenta anche il numero deiordinari che oggi sono 2.604, ovvero +129. Le persone attualmente positive sono in tutto 45.489 ...

In Toscana sono 13.970 i casi di positività al Coronavirus, 74 in più rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...

Coronavirus, il punto del 22 settembre: stabile il numero dei nuovi contagi di Covid-19

Stabile il numero dei nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: 1.392 contro i 1.350 precedenti. In lieve calo i decessi, 14 a fronte dei 17 di ieri. Minore anche il numero dei tamponi, 87.303, ...

In Toscana sono 13.970 i casi di positività al Coronavirus, 74 in più rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...