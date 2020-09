Coronavirus, Sileri: “La circolazione del virus salirà. I focolai saranno tantissimi e ci sarà anche una sovrapposizione con le sindromi influenzali. Ma non dobbiamo preoccuparci” (Di martedì 22 settembre 2020) “La circolazione del virus salirà, è innegabile. I contagi continueranno a salire, però lo faranno in modo graduale, con una crescita controllata attraverso tamponi e sorveglianza. I focolai saranno tantissimi e ci sarà anche una sovrapposizione con le sindromi influenzali. Ma non dobbiamo preoccuparci”. E’ quanto ha detto a InBlu Radio il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri. “Quando si parla di seconda ondata si innesca il panico – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – la seconda ondata che vivremo in tutto il mondo difficilmente sarà come quella di febbraio e marzo perché significherebbe non usare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 settembre 2020) “Ladelsalirà, è innegabile. I contagi continueranno a salire, però lo faranno in modo graduale, con una crescita controllata attraverso tamponi e sorveglianza. Ie ci saràunacon le. Ma nonpreoccuparci”. E’ quanto ha detto a InBlu Radio il vice ministro della Salute, Pierpaolo. “Quando si parla di seconda ondata si innesca il panico – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – la seconda ondata che vivremo in tutto il mondo difficilmente sarà come quella di febbraio e marzo perché significherebbe non usare la ...

