(Di martedì 22 settembre 2020) 'Idacontinueranno a salire, però lo faranno in modo graduale, con una crescita controllata attraverso tamponi e sorveglianza'. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Sileri: 'I contagi saliranno, ma aumento controllato' #coronavirus - arosamor : RT @RaiNews: 'La circolazione del virus salirà, è innegabile. I contagi continueranno a salire, però lo faranno in modo graduale, con una c… - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Sileri: 'I contagi saliranno, ma aumento controllato' #coronavirus - Agenzia_Dire : #Coronavirus, l’allarme di #Sileri: “Elevato rischio di casi d’importazione dalla #Francia” - LIDAMUGNAI : RT @RaiNews: 'La circolazione del virus salirà, è innegabile. I contagi continueranno a salire, però lo faranno in modo graduale, con una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sileri

E poi oggi abbiamo la sorveglianza con i tamponi" Vaia: "Ora contagi in famiglia o comunità straniere" Coronavirus: oltre un milione di ... Lo ha detto il vice ministro della Salute,Pierpaolo Sileri, ...Il rischio di avere casi d'importazione è elevato. Servirebbe una strategia più ampia, non solo dell'Italia nei confronti della Francia ma una visione dell'intera Europa per dare delle linee ...