Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 22 settembre: 189 positivi e due decessi (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 settembre 2020 - Sono 182 i nuovi positivi e due i decessi in Lombardia . E' quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 22 settembre, per l'emergenza Covid-19 . Nella giornata odierna ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 222020 - Sono 182 i nuovie due iin. E' quanto emerge daldi, martedì 22, per l'emergenza Covid-19 . Nella giornata odierna ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, cittadino in quarantena va a votare: seggio chiuso a Voghera. LIVE - ItaliaViva : Noi abbiamo rispetto per tutti ma non prendiamo lezioni da Matteo Salvini e dai suoi amici che hanno gestito il cor… - AnsaLombardia : Coronavirus: in Lombardia 182 nuovi casi e due decessi. Cresce rapporto tamponi/positivi, in calo terapie intensive… - AnsaLombardia : Coronavirus: Lombardia indice Giornata riconoscenza Alpini. Celebrata il 2 aprile, giorno apertura ospedale da camp… -