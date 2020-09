Coronavirus, l'infettivologo Bassetti: 'I ricoveri continuano ad aumentare, ma i casi sono meno gravi. Decisivo l'autunno' (Di martedì 22 settembre 2020) Aumento deinelle ultime due settimane, ma anche casi decisamente meno gravi rispetto ai mesi di marzo e aprile. È quanto afferma Matteo , direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Aumento deinelle ultime due settimane, ma anchedecisamenterispetto ai mesi di marzo e aprile. È quanto afferma Matteo , direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale ...

Aumento dei ricoveri nelle ultime due settimane, ma anche casi decisamente meno gravi rispetto ai mesi di marzo e aprile. È quanto afferma Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie ...

