Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Estate archiviata con mortalità molto bassa, con l’autunno inizia il momento decisivo” (Di martedì 22 settembre 2020) “Ieri con San Matteo (a proposito, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri) è finita l’estate. Vi ricordate quelli che a maggio dicevano che agosto e settembre sarebbero stati due mesi disastrosi per il COVID, con una seconda ondata simile alla Spagnola? E invece? I grafici dell’Italia dimostrano che possiamo archiviare l’estate 2020 come un periodo con morbilità e mortalità molto basse“: lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. “Cosa succederà ora con l’autunno e l’inverno alle porte? Sarà sicuramente il momento decisivo e si spera l’ultimo senza il vaccino.Proprio adesso – prosegue l’infettivologo – è ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) “Ieri con San Matteo (a proposito, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri) è finita l’estate. Vi ricordate quelli che a maggio dicevano che agosto e settembre sarebbero stati due mesi disastrosi per il COVID, con una seconda ondata simile alla Spagnola? E invece? I grafici dell’Italia dimostrano che possiamo archiviare l’estate 2020 come un periodo con morbilità e mortalitàbasse“: lo afferma Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. “Cosa succederà ora con l’autunno e l’inverno alle porte? Sarà sicuramente ildecisivo e si spera l’ultimo senza il vaccino.Proprio adesso – prosegue l’infettivologo – è ...

marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti commenta l'affluenza alle urne nonostante il coronavirus: 'Gli italiani non sono un popolo bue' h… - lellinara : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti commenta l'affluenza alle urne nonostante il coronavirus: 'Gli italiani non sono un popolo bue' h… - trevi_vito : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti commenta l'affluenza alle urne nonostante il coronavirus: 'Gli italiani non sono un popolo bue' h… - dodoellaa : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti commenta l'affluenza alle urne nonostante il coronavirus: 'Gli italiani non sono un popolo bue' h… - camposasco : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti commenta l'affluenza alle urne nonostante il coronavirus: 'Gli italiani non sono un popolo bue' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo Cortina, il 26enne "infetto": «Il tampone era negativo e invece ho portato il... Il Gazzettino