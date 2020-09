Coronavirus, le ultime news: 31,2 milioni di contagi nel Mondo, quasi 200mila vittime negli USA (Di martedì 22 settembre 2020) Sono in totale 31.245.797 i casi di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University, che monitora l’andamento della pandemia basandosi sui dati ufficiali nazionali. Le vittime a livello globale risultano essere 938.870, mentre le guarigioni sono 21.394.593. Gli Stati Uniti registrano in totale 199.865 morti per Covid-19 su 6.835.394 contagiati, secondo la JHU Il presidente Donald Trump ha affermato che un vaccino dovrebbe essere disponibile entro poche settimane, ma i principali esperti sanitari smentiscono la previsione. In Colombia il Ministero della Salute ha segnalato 5.359 nuovi contagi nel Paese, ora 770.435 in totale, di cui 640.900 guariti. Per quanto riguarda le vittime, il rapporto ufficiale riporta 189 morti, che fanno salire a 24.397 il ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Sono in totale 31.245.797 i casi diregistrati nel: lo riporta la Johns Hopkins University, che monitora l’andamento della pandemia basandosi sui dati ufficiali nazionali. Lea livello globale risultano essere 938.870, mentre le guarigioni sono 21.394.593. Gli Stati Uniti registrano in totale 199.865 morti per Covid-19 su 6.835.394ati, secondo la JHU Il presidente Donald Trump ha affermato che un vaccino dovrebbe essere disponibile entro poche settimane, ma i principali esperti sanitari smentiscono la previsione. In Colombia il Ministero della Salute ha segnalato 5.359 nuovinel Paese, ora 770.435 in totale, di cui 640.900 guariti. Per quanto riguarda le, il rapporto ufficiale riporta 189 morti, che fanno salire a 24.397 il ...

