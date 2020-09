Coronavirus, l’allarme di Sileri: “Elevato rischio di casi d’importazione dalla Francia” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Il rischio di avere casi d’importazione e’ elevato. Servirebbe una strategia piu’ ampia, non solo dell’Italia nei confronti della Francia ma una visione dell’intera Europa per dare delle linee definite”. Lo ha detto il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. Da giorni in Francia la situazione contagi è fuori controllo, con oltre diecimila nuovi casi ogni 24 ore e più della metà del paese che è tornata ad essere ‘zona rossa’. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Il rischio di avere casi d’importazione e’ elevato. Servirebbe una strategia piu’ ampia, non solo dell’Italia nei confronti della Francia ma una visione dell’intera Europa per dare delle linee definite”. Lo ha detto il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. Da giorni in Francia la situazione contagi è fuori controllo, con oltre diecimila nuovi casi ogni 24 ore e più della metà del paese che è tornata ad essere ‘zona rossa’.

Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - Miti_Vigliero : Coronavirus, sulla frontiera di Ventimiglia che si prepara all’onda d’urto: “Troppa incertezza sui controlli” L’all… - ILTOROSIAMONOI : ?? Toro: altro caso di positività al Covid Il Coronavirus continua a perseguitare i granata, al Filadelfia è scattat… - LaStampa : L’allarme dei commercianti italiani: viviamo di turismo, provvedimento folle. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’allarme Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera