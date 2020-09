Coronavirus, la Spagna riduce la quarantena a 10 giorni. A Madrid altri 16 distretti verso restrizioni: hanno mille casi ogni 100mila abitanti (Di martedì 22 settembre 2020) La Spagna decide di accorciare il tempo della quarantena da 14 a 10 giorni – che la Francia ha già dimezzato a 7 – per chi è stato a stretto contatto con un malato di Covid-19. L’accordo è stato raggiunto tra il ministero della Salute e le comunità autonome e la Catalogna ha già detto che la norma entrerà in vigore dalla settimana prossima. Intanto continua a peggiorare la situazione a Madrid, la regione più colpita dalla pandemia: nella città, dove 850mila persone sono già in semi-isolamento, le restrizioni potrebbero essere estese ad altri 16 distretti che hanno superato la soglia dei mille positivi ogni 100mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Ladecide di accorciare il tempo dellada 14 a 10– che la Francia ha già dimezzato a 7 – per chi è stato a stretto contatto con un malato di Covid-19. L’accordo è stato raggiunto tra il ministero della Salute e le comunità autonome e la Catalogna ha già detto che la norma entrerà in vigore dalla settimana prossima. Intanto continua a peggiorare la situazione a, la regione più colpita dalla pandemia: nella città, dove 850mila persone sono già in semi-isolamento, lepotrebbero essere estese ad16chesuperato la soglia deipositivi...

