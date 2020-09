Coronavirus, la Francia supera i 10mila contagi. Negli Usa più di 200mila morti. Montenegro è il focolaio dei Balcani (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano a salire i contagi da Coronavirus in Francia che, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di 10mila (10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%. Una curva che preoccupa come quella del Regno Unito, dove da giovedì verranno introdotte nuove restrizioni, della Spagna – dove altri 16 distretti della regione di Madrid rischiano di finire semi-isolati – e del Montenegro, il peggior paese dei Balcani rispetto alla diffusione di Sars-Cov-2. Intanto, sette mesi dopo la prima vittima a fine febbraio, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano a salire idainche, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di(10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%. Una curva che preoccupa come quella del Regno Unito, dove da giovedì verranno introdotte nuove restrizioni, della Spagna – dove altri 16 distretti della regione di Madrid rischiano di finire semi-isolati – e del, il peggior paese deirispetto alla diffusione di Sars-Cov-2. Intanto, sette mesi dopo la prima vittima a fine febbraio, gli ...

fattoquotidiano : Coronavirus, mezza Francia è “zona rossa”. Madrid semi-blindata, negli Stati Uniti quasi 200mila morti - RaiNews : Coronavirus. Da oggi regione Madrid in lockdodwn. Oltre metà della Francia è 'zona rossa' - Agenzia_Ansa : Il Covid tormenta l'Europa: paura in Francia, Belgio e Gran Bretagna #ANSA - giovanni_7 : RT @Zippo88lrr: Il Professor Raoult, N°1 al mondo in virologia e malattie infettive, dichiara che anche in Francia il #Covid_19 si é nettam… - Gianni81979496 : RT @clikservernet: Coronavirus, la Francia supera i 10mila contagi. Negli Usa più di 200mila morti. Montenegro è il focolaio dei Balcani ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, Cartabellotta: “Dati migliori di Francia, Spagna e Inghilterra? Grazie al lockdown Il Fatto Quotidiano Coronavirus, a Roma 141 casi: è il dato più alto da inizio pandemia. Nel Lazio 238 contagi. Il bollettino del 22 settembre

Da nove (registrati il 9 settembre) a 27 (dato del 20 settembre). Il numero di pazienti positivi al Coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali di Roma e del Lazio è triplicato nel ...

Coronavirus, la Francia torna sopra i 10mila nuovi casi in 24 ore

Dopo alcuni giorni in cui i numeri sono stati in calo, in Francia sono ritornati oltre quota 10mila i nuovi casi giornalieri di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati diffusi dalla ...

Da nove (registrati il 9 settembre) a 27 (dato del 20 settembre). Il numero di pazienti positivi al Coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali di Roma e del Lazio è triplicato nel ...Dopo alcuni giorni in cui i numeri sono stati in calo, in Francia sono ritornati oltre quota 10mila i nuovi casi giornalieri di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati diffusi dalla ...