Coronavirus: Johnson, 'no a nuovo lockdown totale ma siamo a svolta pericolosa' (Di martedì 22 settembre 2020) Londra, 22 set. (Adnkronos Salute) - Non ci sarà un nuovo "lockdown pieno" come a marzo, ma il Regno Unito si trova a "un punto pericoloso di svolta". Così il premier britannico Boris Johnson nel suo intervento alla Camera dei Comuni, nel quale sta illustrando le nuove misure restrittive per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus. Le scuole e le università rimarranno aperte, ma nel "rispetto" delle norme anti contagio. Johnson, facendo marcia indietro rispetto alle precedenti indicazioni del suo governo, ha raccomandato ai britannici di lavorare da casa, nei casi in cui questo è possibile. Dal premier giunge anche la conferma che pub, bar e ristoranti in Inghilterra, a partire da giovedì, dovranno chiudere alle 22 e che sarà ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Londra, 22 set. (Adnkronos Salute) - Non ci sarà unpieno" come a marzo, ma il Regno Unito si trova a "un punto pericoloso di". Così il premier britannico Borisnel suo intervento alla Camera dei Comuni, nel quale sta illustrando le nuove misure restrittive per contenere la diffusione dei contagi da. Le scuole e le università rimarranno aperte, ma nel "rispetto" delle norme anti contagio., facendo marcia indietro rispetto alle precedenti indicazioni del suo governo, ha raccomandato ai britannici di lavorare da casa, nei casi in cui questo è possibile. Dal premier giunge anche la conferma che pub, bar e ristoranti in Inghilterra, a partire da giovedì, dovranno chiudere alle 22 e che sarà ...

