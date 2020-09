Coronavirus, Johnson “Diffusione esponenziale nel Regno Unito” (Di martedì 22 settembre 2020) LONDRA (Regno UNITO) (ITALPRESS) – “La tua lieve tosse può essere la campana a morto di qualcun altro”. Il primo ministro britannico Boris Johnson si rivolge in tv alla nazione invitando gli inglesi a seguire le nuove regole per l’emergenza Coronavirus annunciate oggi dal governo. Il premier si è detto “profondamente e spiritualmente riluttante a violare la libertà di chiunque” ma ha aggiunto: “A meno che non agiamo, il rischio è che dovremo adottare misure più severe in seguito. Se le persone non seguono le regole che abbiamo stabilito – ha avvertito – allora dobbiamo riservarci il diritto di andare oltre”. Il premier ha annunciato che “se necessario sarà schierato anche l’esercito con la polizia per assicurare il rispetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) LONDRA (UNITO) (ITALPRESS) – “La tua lieve tosse può essere la campana a morto di qualcun altro”. Il primo ministro britannico Borissi rivolge in tv alla nazione invitando gli inglesi a seguire le nuove regole per l’emergenzaannunciate oggi dal governo. Il premier si è detto “profondamente e spiritualmente riluttante a violare la libertà di chiunque” ma ha aggiunto: “A meno che non agiamo, il rischio è che dovremo adottare misure più severe in seguito. Se le persone non seguono le regole che abbiamo stabilito – ha avvertito – allora dobbiamo riservarci il diritto di andare oltre”. Il premier ha annunciato che “se necessario sarà schierato anche l’esercito con la polizia per assicurare il rispetto ...

