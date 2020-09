Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 22 settembre: morti, contagi, guariti (Di martedì 22 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 22 settembre 2020. È di 45.489 persone attualmente positive (+410), 35.738 morti (+14), 219.670 guariti (+967), per un totale di 300.897 casi (+1.392), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 45.489 pazienti attualmente positivi, 2.604 sono ricoverati con sintomi (+129), 239 sono in terapia intensiva (+7) e 42.646 sono invece in isolamento domiciliare (+274). ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, martedì 222020. È di 45.489 persone attualmente positive (+410), 35.738(+14), 219.670(+967), per un totale di 300.897 casi (+1.392), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 45.489 pazienti attualmente positivi, 2.604 sono ricoverati con sintomi (+129), 239 sono in terapia intensiva (+7) e 42.646 sono invece in isolamento domiciliare (+274). ...

