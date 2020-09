Coronavirus Italia, bollettino 21 settembre: in calo nuovi casi (1.350) e tamponi (55.862) (Di martedì 22 settembre 2020) Il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia è ancora in lieve calo: sono 1.350 contro i 1.587 di ieri. Calano, però, anche i tamponi effettuati che sono 55.862, contro gli 83.428 del giorno precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 232 (+10). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 21 settembre è dello 0,5%. Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 settembre 2020) Il numero deidiregistrati inè ancora in lieve: sono 1.350 contro i 1.587 di ieri. Calano, però, anche ieffettuati che sono 55.862, contro gli 83.428 del giorno precedente. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 232 (+10). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 21è dello 0,5%.

