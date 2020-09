Coronavirus: Israele, quasi 4mila contagi, meno tamponi (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - TEL AVIV, 22 SET - Nelle ultime 24 ore sono stati 3.843 i nuovi casi di Coronavirus in Israele a fronte di oltre 34mila test. I contagi, da inizio pandemia, sono arrivati a 192.579. Degli ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - TEL AVIV, 22 SET - Nelle ultime 24 ore sono stati 3.843 i nuovi casi diina fronte di oltre 3test. I, da inizio pandemia, sono arrivati a 192.579. Degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Israele Coronavirus: Israele, quasi 4mila contagi, meno tamponi - Ultima Ora Agenzia ANSA Concluso Discover Italy, primo evento b2b post lockdown dedicato all’incoming

che ha consentito a quella parte di domanda ancora vincolata dalle misure di sicurezza anti Covid-19 di essere comunque coinvolta e attiva. “Abbiamo riportato fisicamente i buyer internazionali ...

Coronavirus, più di metà del territorio francese è "zona rossa"

A causa della recrudescenza dell'emergenza coronavirus, oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato "zona rossa". Sono infatti 50 i dipartimenti, corrispondenti alla maggioranza del ter ...

