Coronavirus in Toscana: 74 nuovi contagi (età media 44 anni), oggi 22 settembre, nessun decesso (Di martedì 22 settembre 2020) n Toscana sono 13.970 i casi di positivita'al Coronavirus, 74 in piu' rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attivita' di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. nessun decesso Leggi su firenzepost (Di martedì 22 settembre 2020) nsono 13.970 i casi di positivita'al, 74 in piu' rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attivita' di screening). Icasi sono lo 0,5% in piu' rispetto al totale del giorno precedente.

