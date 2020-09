Coronavirus, in Lombardia altri 90 positivi, come ieri. 2 morti, continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembre Il bollettino del 22 settembre Tornano a salire di poco i decessi per Coronavirus in Lombardia, oggi +2 contro il +1 registrato nel bollettino di ieri 21 settembre. Il numero totale di decessi osservati da inizio pandemia hanno raggiunto quota 16.925. Situazione stabile per il numero di nuovi contagi: dopo il calo di ieri con +90 nuovi positivi, oggi si registrano ancora 90 nuovi casi, di cui 26 debolmente positivi e 21 a seguito di test sierologici. Sono 14.808 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore contro i +9.963 di ieri per un totale di 1.968.107 tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio. I ricoveri ordinari oggi, 22 settembre, sono 294, contro i ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembre Il bollettino del 22 settembre Tornano a salire di poco i decessi perin, oggi +2 contro il +1 registrato nel bollettino di21 settembre. Il numero totale di decessi osservati da inizio pandemia hanno raggiunto quota 16.925. Situazione stabile per il numero di nuovi contagi: dopo ildicon +90 nuovi, oggi si registrano ancora 90 nuovi casi, di cui 26 debolmentee 21 a seguito di test sierologici. Sono 14.808 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore contro i +9.963 diper un totale di 1.968.107 tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio. Iordinari oggi, 22 settembre, sono 294, contro i ...

