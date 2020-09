Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore

Leggi su newsmondo

(Di martedì 22 settembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain: ildel 21 settembre Con l’Europa nella morsa del, i riflettori restano puntati sui dati dall’, con il nostro Paese che sta resistendo alla seconda ondata. Nel nostro Paese è stato registrato un calo dei casi come dei tamponi. Sono 1.350 i positivi24 ore su quasi 59mila ...