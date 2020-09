Coronavirus in Italia: altri 1392 casi in 24h. Conte: “Non abbassare la guardia” (Di martedì 22 settembre 2020) Quotidiano aggiornamento con i numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia, che dopo la repentina e preoccupante risalita dell’ultimo mese e mezzo, sembra ora essersi stabilizzato attorno alle stesse cifre. Non una conquista, ma una battuta d’arresto che andrà sfruttata nelle prossime settimane, ritenute cruciali prima dell’arrivo del freddo. Nel frattempo, Conte ha parlato delle differenze tra l’Italia e gli altri Paesi vicini. Coronavirus, il bollettino del 22 settembre I dati del Ministero della Salute di oggi riportano di 1.392 casi di Covid-19 in più rispetto alla giornata di ieri, quando pure era stato riportato un dato simile. La differenza sostanziale, però, è nel numero dei tamponi fatti nelle ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 settembre 2020) Quotidiano aggiornamento con i numeri dell’emergenzain, che dopo la repentina e preoccupante risalita dell’ultimo mese e mezzo, sembra ora essersi stabilizzato attorno alle stesse cifre. Non una conquista, ma una battuta d’arresto che andrà sfruttata nelle prossime settimane, ritenute cruciali prima dell’arrivo del freddo. Nel frattempo,ha parlato delle differenze tra l’e gliPaesi vicini., il bollettino del 22 settembre I dati del Ministero della Salute di oggi riportano di 1.392di Covid-19 in più rispetto alla giornata di ieri, quando pure era stato riportato un dato simile. La differenza sostanziale, però, è nel numero dei tamponi fatti nelle ...

