Coronavirus, in Campania 156 nuovi positivi, zero decessi e 98 guariti (Di martedì 22 settembre 2020) In Campania 156 positivi al Covid-19, zero decessi e 98 guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.659 mentre i decessi restano 457. Il totale delle persone guarite è 5.247 mentre i tamponi effettuati sono 548.330 di cui 4.310 eseguiti nella giornata di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) In156al Covid-19,e 98nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.659 mentre irestano 457. Il totale delle persone guarite è 5.247 mentre i tamponi effettuati sono 548.330 di cui 4.310 eseguiti nella giornata di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,1% Regioni con… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifesta… - Torrechannelit : Coronavirus – 156 positivi su 4.310 tamponi in Campania, 98 i guariti - bassairpinia : Coronavirus. In Campania 156 positivi e 98 guariti. - - 100x100Napoli : Il bollettino della #Regione #Campania sul #Coronavirus -