Coronavirus, il segretario generale dell’Onu: “Populismi e nazionalismi hanno fallito” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – La pandemia di Covid-19 e’ “una prova generale delle sfide del futuro” e ha gia’ mostrato il fallimento di populismi e nazionalismi, contrapposti a un approccio scientifico: lo ha detto oggi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, aprendo a New York i lavori della settantacinquesima Assemblea generale. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – La pandemia di Covid-19 e’ “una prova generale delle sfide del futuro” e ha gia’ mostrato il fallimento di populismi e nazionalismi, contrapposti a un approccio scientifico: lo ha detto oggi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, aprendo a New York i lavori della settantacinquesima Assemblea generale.

