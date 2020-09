Coronavirus: il paese che torna in semi-lockdown (Di martedì 22 settembre 2020) A Orune , paese di circa 2300 abitanti in provincia di Nuoro , la crescita dei contagi da Coronavirus Sars-CoV-2 , con 52 positivi e oltre 150 persone in quarantena fiduciaria, ha convinto il Comune e ... Leggi su today (Di martedì 22 settembre 2020) A Orune ,di circa 2300 abitanti in provincia di Nuoro , la crescita dei contagi daSars-CoV-2 , con 52 positivi e oltre 150 persone in quarantena fiduciaria, ha convinto il Comune e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paese Simaxis, primi casi di coronavirus in paese L'Unione Sarda Covid, sono troppi i 32 positivi a Orune: test a tappeto su tutta la popolazione

Tamponi a tappeto su tutta la popolazione di Orune, nel Nuorese, dopo l’allarmante numero di contagi da Covid 19 negli ultimi giorni, che ieri ha toccato quota 32 e sembra destinato a salire. Da ...

Dopo la Francia anche la Spagna ‘taglia’ la quarantena: da 14 a 10 giorni

Da ieri per oltre 850mila persone nell’area di Madrid sono state imposte restrizioni alla mobilità, nel tentativo di ridurre il numero dei contagi nel Paese più colpito dal Covid-19 dell’Europa ...

