Coronavirus, il Daily Tampon e la verità sul tampone miracoloso (Di martedì 22 settembre 2020) Daily Tampoon, fonte prevenzione-salute.itTutti avevano gridato al miracolo eppure invece l’acclamatissimo Daily Tampon, come svela un’inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera, potrebbe essere un bluff. Il Tampone super rapido per il Coronavirus ha svelato infatti ombre e retroscena inquietanti in questo strano affare Lecco-Benevento che forse potrebbe non decollare mai Il Daily Tampon e la Allum Era stato acclamato qualche settimana fa come il prodotto dell’anno, una svolta per il ritorno alle normali attività. Eppure il Daily Tampon ha lasciato un’incredibile scia di ombre. In un’inchiesta del Corriere della Sera viene fatta luce sull’epocale Tampone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020)Tampoon, fonte prevenzione-salute.itTutti avevano gridato al miracolo eppure invece l’acclamatissimo, come svela un’inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera, potrebbe essere un bluff. Ile super rapido per ilha svelato infatti ombre e retroscena inquietanti in questo strano affare Lecco-Benevento che forse potrebbe non decollare mai Ile la Allum Era stato acclamato qualche settimana fa come il prodotto dell’anno, una svolta per il ritorno alle normali attività. Eppure ilha lasciato un’incredibile scia di ombre. In un’inchiesta del Corriere della Sera viene fatta luce sull’epocalee ...

pottolina : Ve lo ricordate il 'Daily Tampon' (sic)? #coronavirus 'Covid, il bluff del tampone «brianzolo» che prometteva il… - FuentesNaselli : Se dovete viaggiare in Svezia, qui potente avere più informazione sul Coronavirus. - lb7080 : RT @radio3mondo: E in Libano, dove la situazione già difficile sta precipitando dopo l'esplosione del mese scorso - radio3mondo : E in Libano, dove la situazione già difficile sta precipitando dopo l'esplosione del mese scorso… - HalterTop34 : Giuliana Rancic, Vivica A. Fox miss Emmys with coronavirus - New York Daily News -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Daily Coronavirus: arriva test salivare super rapido italiano - Sanità Agenzia ANSA Dov’è girato L’ALLIEVA 3: ambientazione e location

Dov’è girato L’allieva 3 stagione? Dov’è girato L’allieva 3 stagione? Il caso delle riprese del terzo ciclo di episodi della fiction RAI con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale è condiviso da tant ...

Covid-19, in Europa aumentano i casi ma i morti sono limitati: le possibili spiegazioni

Covid-19, in Europa la seconda ondata non sta provocando una impennata di morti: aumentano i casi ma il numero delle vittime (per fortuna) resta basso In Europa la seconda ondata di casi Covid-19, ris ...

Dov’è girato L’allieva 3 stagione? Dov’è girato L’allieva 3 stagione? Il caso delle riprese del terzo ciclo di episodi della fiction RAI con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale è condiviso da tant ...Covid-19, in Europa la seconda ondata non sta provocando una impennata di morti: aumentano i casi ma il numero delle vittime (per fortuna) resta basso In Europa la seconda ondata di casi Covid-19, ris ...