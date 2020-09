Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 22 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 22 settembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 1350 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 300.897. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 45.489 con un aumento rispetto a ieri di 410 positivi. I guariti di oggi sono 967, per un totale di 219.670. Purtroppo, si registrano anche altre 14 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 35.738. Aumentano di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva portandosi ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Iaggiornati della Protezione Civile di222020 sull’andamento del contagio danel nostro Paese: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 1350 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 300.897. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 45.489 con un aumento rispetto a ieri di 410 positivi. I guariti disono 967, per un totale di 219.670. Purtroppo, si registrano anche altre 14 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 35.738. Aumentano di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva portandosi ...

