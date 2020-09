Coronavirus: “Il 90 per cento delle mascherine arriva dalla Cina, bisogna difendere il made in Italy” (Di martedì 22 settembre 2020) “L’Italia ha importato dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, comprese le mascherine chirurgiche per 1,1 miliardi tra marzo e maggio. Il 90% importato dalla Cina. Mentre le aziende italiane soffrono, le aziende cinesi fanno affari miliardari con l’Italia. Il Governo e la politica devono tutelare le nostre aziende ed i nostri produttori made in Italy, oltre alla sicurezza dei cittadini sulla garanzia che questi dispositivi siano marcati CE ed abbiamo i certificati necessari, presentero’ un’interrogazione alla Presidenza del Consiglio”. E’ quanto dichiarato dal deputato Antonio Zennaro (Gruppo Misto), dopo la rilevazione e la pubblicazione dei dati da parte di Assosistema Confindustria. L'articolo Coronavirus: “Il 90 per ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) “L’Italia ha importato dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, comprese lechirurgiche per 1,1 miliardi tra marzo e maggio. Il 90% importato. Mentre le aziende italiane soffrono, le aziende cinesi fanno affari miliardari con l’Italia. Il Governo e la politica devono tutelare le nostre aziende ed i nostri produttoriin Italy, oltre alla sicurezza dei cittadini sulla garanzia che questi dispositivi siano marcati CE ed abbiamo i certificati necessari, presentero’ un’interrogazione alla Presidenza del Consiglio”. E’ quanto dichiarato dal deputato Antonio Zennaro (Gruppo Misto), dopo la rilevazione e la pubblicazione dei dati da parte di Assosistema Confindustria. L'articolo: “Il 90 per ...

