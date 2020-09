Coronavirus, Francia supera i 10mila contagi. Spagna 241 morti in 24 ore. Negli Usa più di 200mila morti. Montenegro focolaio dei Balcani (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano a salire i contagi da Coronavirus in Francia che, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di 10mila (10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%. Pessime notizie dalla Spagna dove in un solo giorno si sono registrate 241 vittime, il numero più alto dall’inizio della seconda ondata. Altri 16 distretti della regione di Madrid rischiano inoltre di finire semi-isolati La curva dei contagi preoccupa anche nel Regno Unito, dove da giovedì verranno introdotte nuove restrizioni, della e del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano a salire idainche, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di(10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%. Pessime notizie dalladove in un solo giorno si sono registrate 241 vittime, il numero più alto dall’inizio della seconda ondata. Altri 16 distretti della regione di Madrid rischiano inoltre di finire semi-isolati La curva deipreoccupa anche nel Regno Unito, dove da giovedì verranno introdotte nuove restrizioni, della e del ...

fattoquotidiano : Coronavirus, mezza Francia è “zona rossa”. Madrid semi-blindata, negli Stati Uniti quasi 200mila morti - RaiNews : Coronavirus. Da oggi regione Madrid in lockdodwn. Oltre metà della Francia è 'zona rossa' - Agenzia_Ansa : Il Covid tormenta l'Europa: paura in Francia, Belgio e Gran Bretagna #ANSA - LuciaCirelli3 : @carmentina19 Credo x a coronavirus x Spagna aumenta il contagio perché Spagna e Francia aumenta a contagio non ac… - CCanadese : RT @CCanadese: Francia in ginocchio per il Covid-19 -