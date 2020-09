Coronavirus, da giovedì nuovi lockdown: “Misure in vigore per 6 mesi” (Di martedì 22 settembre 2020) Il Regno Unito è arrivato a “un pericoloso punto di svolta”: “è necessario agire ora” per evitare “conseguenze più gravi”. Nel suo discorso alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive per combattere l’epidemia di Covid-19. Senza le nuove restrizioni – hanno avvertito i consulenti scientifici di Downing street - ci saranno centinaia di morti al giorno a novembre. Le nuove misure – ha messo in chiaro BoJo - rimarranno probabilmente in vigore “per sei mesi”: se ne riparla non prima di marzo. Da giovedì torneranno le limitazioni agli orari di apertura di pub, ristoranti e bar in tutta l’Inghilterra: tutti dovranno chiudere entro le ore 22 e sarà consentito solo il servizio al tavolo. Lo smart working ... Leggi su howtodofor (Di martedì 22 settembre 2020) Il Regno Unito è arrivato a “un pericoloso punto di svolta”: “è necessario agire ora” per evitare “conseguenze più gravi”. Nel suo discorso alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive per combattere l’epidemia di Covid-19. Senza le nuove restrizioni – hanno avvertito i consulenti scientifici di Downing street - ci saranno centinaia di morti al giorno a novembre. Le nuove misure – ha messo in chiaro BoJo - rimarranno probabilmente in“per sei mesi”: se ne riparla non prima di marzo. Da giovedì torneranno le limitazioni agli orari di apertura di pub, ristoranti e bar in tutta l’Inghilterra: tutti dovranno chiudere entro le ore 22 e sarà consentito solo il servizio al tavolo. Lo smart working ...

claudiaapicella : Coronavirus nel mondo, Regno Unito: da giovedì Johnson pronto a chiudere pub e ristoranti alle 22 - _SimoTarantino : RT @Mavro1979: @_SimoTarantino Entro giovedì ci tira fuori il vaccino per il coronavirus - Mavro1979 : @_SimoTarantino Entro giovedì ci tira fuori il vaccino per il coronavirus - Borderline_24 : Polignano a Mare, 101 positivi: prorogate le restrizioni fino a giovedì. Il sindaco: “Voto in sicurezza”… - buonweekend : da giovedì a sabato il terrorismo dei media in mano ai poteri forti denunciava con allarmante timore il fatto che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì San Gennaro Vesuviano, seconda serata del cineforum EcoCiak2020 l'eco di caserta