Coronavirus: con i nuovi 1.392 da ieri, sono oltre 300mila i contagi complessivi registrati in Italia (Di martedì 22 settembre 2020) Come ha reso noto poco fa la Protezione civile, è ancora alto il numero dei contagi registrati nelle ultime 24 ore: 1.392, per un totale di 300.897 casi di Covid dall’inizio dell’emergenza. Nello specifico, tra le regioni maggiormente colpite dai nuovi contagi (nessuna è infatti risultata a contagio zero), si distinguono il Lazio (238), che supera addirittura la Lombardia (182), seguita dalla Campania (156), dal Veneto (119), dalla Sicilia (108) e dalla Liguria (105). Nessuna regione a contagio zero. sono invece 14 le vittime registrate da ieri, per un totale ad oggi di 35.738 morti. Per quel che riguarda i positivi invece, con i +410 censiti oggi, in totale nel Paese Simao giunti a quota 45.489. Dal canto suo il ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Come ha reso noto poco fa la Protezione civile, è ancora alto il numero deinelle ultime 24 ore: 1.392, per un totale di 300.897 casi di Covid dall’inizio dell’emergenza. Nello specifico, tra le regioni maggiormente colpite dai(nessuna è infatti risultata ao zero), si distinguono il Lazio (238), che supera addirittura la Lombardia (182), seguita dalla Campania (156), dal Veneto (119), dalla Sicilia (108) e dalla Liguria (105). Nessuna regione ao zero.invece 14 le vittime registrate da, per un totale ad oggi di 35.738 morti. Per quel che riguarda i positivi invece, con i +410 censiti oggi, in totale nel Paese Simao giunti a quota 45.489. Dal canto suo il ...

