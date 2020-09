Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “In Italia godiamo ancora dei vantaggi del lockdown. Gli stadi? Una riapertura del 50% sarebbe una follia (Di martedì 22 settembre 2020) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul covid – “Come fondazione Gimbe ci siamo sempre occupati di temi sanitari –ha affermato Cartabellotta-. Per noi le evidenze scientifiche e i dati dal mondo reale rappresentano i punti da cui partire. Nel caso del covid, abbiamo fatto sentire settimanalmente la nostra voce indipendente andando a leggere ed ad interpretare dati, uscendo dalle dichiarazioni populiste e da ciò che magari la gente voleva sentirsi dire. Dal punto di vista narrativo la comunicazione istituzionale è stata sempre ipotrofica rispetto a ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Nino, presidente della Fondazione, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul covid – “Come fondazioneci siamo sempre occupati di temi sanitari –ha affermato-. Per noi le evidenze scientifiche e i dati dal mondo reale rappresentano i punti da cui partire. Nel caso del covid, abbiamo fatto sentire settimanalmente la nostra voce indipendente andando a leggere ed ad interpretare dati, uscendo dalle dichiarazioni populiste e da ciò che magari la gente voleva sentirsi dire. Dal punto di vista narrativo la comunicazione istituzionale è stata sempre ipotrofica rispetto a ...

MrReynolds93 : RT @Cartabellotta: #vaccinocovid: a che punto siamo? - AgenziaOpinione : rcc * Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): « In Italia meno contagi perché godiamo ancora dei vantaggi del lockdown,… - donatodonati : RT @Cartabellotta: #coronavirus: mappa nuovi casi per 100.000 abitanti in #Europa e #UK notificati dal 3 al 16 settembre. #COVID19 https://… - antomonta56 : RT @Cartabellotta: #vaccinocovid: a che punto siamo? - itslilibeth : RT @Cartabellotta: #vaccinocovid: a che punto siamo? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cartabellotta rcc * Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): « In Italia meno contagi perché godiamo ancora dei vantaggi del lockdown, ma in estate si è esagerato agenzia giornalistica opinione Coronavirus a Napoli, caccia a 24 positivi: hanno dato telefoni falsi

Torna a salire il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Campania con 243 contagi ... «Purtroppo come abbiamo sottolineato più volte - aggiunge Nino Cartabellotta, medico epidemiologico, ...

CORONAVIRUS: possibili NUOVI LOCKDOWN. Ecco perché il prof. PREGLIASCO è PESSIMISTA

A preoccupare non è solo Milano ma anche altre regioni come la Campania e la Liguria dove, secondo il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, c’è un elevato tasso di ospedalizzazione.

Torna a salire il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Campania con 243 contagi ... «Purtroppo come abbiamo sottolineato più volte - aggiunge Nino Cartabellotta, medico epidemiologico, ...A preoccupare non è solo Milano ma anche altre regioni come la Campania e la Liguria dove, secondo il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, c’è un elevato tasso di ospedalizzazione.