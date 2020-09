Coronavirus | Cartabellotta | “Dati migliori di Francia | Spagna e Inghilterra? Grazie al lockdown Riapertura stadi al 50% è una follia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) “In questo momento, quando qualcuno mi chiede come mai siamo messi molto meglio di altri Paesi, come, l’unica risposta fondata sui fatti che do è: l’Italia ha messo in campo unpiù precoce, più rigoroso e più prolungato. Questo è un dato assolutamente certo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino, che analizza la situazione attuale dell’epidemia in Italia e spiega: “Con quelrispetto ad altri Paesi siamo riusciti a flettere la curva della prima ondata e questo ci ha dato un beneficio in termini di mancata risalita veloce della ...