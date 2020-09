Coronavirus, bollettino 22 settembre 2020: +1.392 nuovi positivi, 129 persone ricoverate in più (Di martedì 22 settembre 2020) Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia conferma il trend dei giorni scorsi, con nuovi contagi che aumentano e diminuiscono a seconda del numero dei tamponi. Anche il numero dei decessi è, purtroppo, in linea coi giorni precedenti, ma anche oggi a preoccupare è l’aumento dei pazienti ricoverati, +129 nelle ultime 24 ore. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: – 1.392 nuovi casi (ieri erano stati 1.350) – 300.897 casi totali – 14 morti (ieri erano stati 17) – 35.738 morti in totale – 967 nuovi guariti (ieri erano stati 352) – 239 persone in terapia intensiva (ieri erano 232) – 219.670 dimessi e guariti in ... Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) Ildiffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio daCOVID-19 in Italia conferma il trend dei giorni scorsi, concontagi che aumentano e diminuiscono a seconda del numero dei tamponi. Anche il numero dei decessi è, purtroppo, in linea coi giorni precedenti, ma anche oggi a preoccupare è l’aumento dei pazienti ricoverati, +129 nelle ultime 24 ore. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: – 1.392casi (ieri erano stati 1.350) – 300.897 casi totali – 14 morti (ieri erano stati 17) – 35.738 morti in totale – 967guariti (ieri erano stati 352) – 239in terapia intensiva (ieri erano 232) – 219.670 dimessi e guariti in ...

