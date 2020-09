Coronavirus, ancora nuovi casi e morti. Salgono anche le terapie intensive: la situazione (Di martedì 22 settembre 2020) Sono 1392 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono segnalati altri 14 morti, che portano il totale a 35738 dall’inizio dell’emergenza. Sono invece 410 i nuovi positivi, che fanno arrivare le persone che al momento hanno il Coronavirus a 45.489 mentre sono 219.670 le persone che sono riuscite a sconfiggere il virus, 967 solo nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 7 più di ieri, e quelli nei reparti ospedalieri (+129). Al momento in Italia sono 2.604 le persone in ospedale con covid19 e 239 i pazienti nelle rianimazioni.



Sono 1392 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono segnalati altri 14 morti, che portano il totale a 35738 dall'inizio dell'emergenza. Sono invece 410 i nuovi positivi, che fanno arrivare le persone che al momento hanno il Coronavirus a 45.489 mentre sono 219.670 le persone che sono riuscite a sconfiggere il virus, 967 solo nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 7 più di ieri, e quelli nei reparti ospedalieri (+129). Al momento in Italia sono 2.604 le persone in ospedale con covid19 e 239 i pazienti nelle rianimazioni.

«Ma questa è una tosse da coronavirus», ha spiegato l'insegnante alla mamma ... «Già l'anno scorso erano rigide - racconta al telefono il papà, che ancora vuole restare anonimo - ma da settembre la ...

Coronavirus, dopo l'estate è "senza pietà": la spiegazione di Vaia

“Siamo nella coda del fenomeno di ritorno dalle vacanze”, ha spiegato Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma commentando i report coronavirus degli ultimi giorni. “E i contagi - ...

«Ma questa è una tosse da coronavirus», ha spiegato l'insegnante alla mamma ... «Già l'anno scorso erano rigide - racconta al telefono il papà, che ancora vuole restare anonimo - ma da settembre la ...

"Siamo nella coda del fenomeno di ritorno dalle vacanze", ha spiegato Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma commentando i report coronavirus degli ultimi giorni. "E i contagi - ...