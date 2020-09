Coronavirus, 1.392 nuovi casi ma 30.000 tamponi più di ieri. I morti sono 14 (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Sono 1.392 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati oggi, 42 in piu’ di ieri, ma a fronte di 30 mila tamponi in piu’, 87.303. I morti sono 14, tre in meno di ieri, piu’ 7 invece i ricoverati in terapia intensiva. Sono in isolamento domiciliare 42.646 pazienti (+274). Il Lazio la regione con piu’ nuovi casi, seguono Lombardia e Campania. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Gli anni perduti e le parole giuste Coronavirus, Speranza: “Obbligo di test molecolare o antigenico a chi rientra da Parigi” Coronavirus. A Madrid istituite zone rosse, tra le proteste Coronavirus, Federfarma: “Per noi rischio carenza vaccino influenzale” VIDEO | “Tutti possiamo essere super eroi contro il virus”, l’Ausl di Modena realizza un corto Il coronavirus diventa un comic book con 118 vignette Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Sono 1.392 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati oggi, 42 in piu’ di ieri, ma a fronte di 30 mila tamponi in piu’, 87.303. I morti sono 14, tre in meno di ieri, piu’ 7 invece i ricoverati in terapia intensiva. Sono in isolamento domiciliare 42.646 pazienti (+274). Il Lazio la regione con piu’ nuovi casi, seguono Lombardia e Campania. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Gli anni perduti e le parole giuste Coronavirus, Speranza: “Obbligo di test molecolare o antigenico a chi rientra da Parigi” Coronavirus. A Madrid istituite zone rosse, tra le proteste Coronavirus, Federfarma: “Per noi rischio carenza vaccino influenzale” VIDEO | “Tutti possiamo essere super eroi contro il virus”, l’Ausl di Modena realizza un corto Il coronavirus diventa un comic book con 118 vignette

