Coppa di Lega inglese | casi di positività al Covid-19 nel Leyton Orient | rinviata la gara con il Tottenham

(Di martedì 22 settembre 2020) Quest’oggi ildi Josè Mourinho avrebbe dovuto affrontare ilnellavalevole per il terzo turno didi, ma il match è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione è arrivata in seguito alla comunicazione del club di quarta divisione, che nelle scorse ore aveva annunciato la positività al-19 di alcuni membri della prima squadra.

La Repubblica

Come funzionano le liste Il regolamento, stilato dalla Lega Serie A nel 2014 ... al mondo nel 2015 si rese protagonista di una clamorosa topica: nella sfida di Coppa del Re tra Real Madrid e Cadiz, i ...Chris Smalling continua a restare fuori dal progetto Manchester United. Dopo non aver preso parte alla prima sfida di campionato contro il Crystal Palace, il centrale inglese non è stato convocato da ...