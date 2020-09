“Continuerò a fare ferrea opposizione con la pattuglia che verrà eletta in Consiglio regionale, per il bene dei campani” (Di martedì 22 settembre 2020) “Ringrazio il centrodestra per il lavoro che è stato fatto. Nei prossimi giorni si farà un esame di quello che è il risultato completo delle liste e di tutta la coalizione ma per quanto ci riguarda il nostro impegno è per la verità, per la situazione e continueremo a dire con forza e chiarezza la nostra prendendo atto del risultato perchè, da questo punto di vista, noi affrontiamo le cose con serietà e chiarezza”. Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, ormai ex candidato alla presidenza di Palazzo Santa Lucia, commentando a caldo la netta sconfitta che lo ha visto protagonista. “Evitiamo un giudizio complessivo su quello che è avvenuto, ci rimbocchiamo le maniche e – per quanto mi riguarda – insieme alla pattuglia che sarà eletta in Consiglio ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 settembre 2020) “Ringrazio il centrodestra per il lavoro che è stato fatto. Nei prossimi giorni si farà un esame di quello che è il risultato completo delle liste e di tutta la coalizione ma per quanto ci riguarda il nostro impegno è per la verità, per la situazione e continueremo a dire con forza e chiarezza la nostra prendendo atto del risultato perchè, da questo punto di vista, noi affrontiamo le cose con serietà e chiarezza”. Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, ormai ex candidato alla presidenza di Palazzo Santa Lucia, commentando a caldo la netta sconfitta che lo ha visto protagonista. “Evitiamo un giudizio complessivo su quello che è avvenuto, ci rimbocchiamo le maniche e – per quanto mi riguarda – insieme allache saràin...

pisto_gol : Oggi ricomincia il Campionato e, come accade dal 2017, l’azienda per la quale lavoro dal 1986 ha scelto di fare a m… - willbeokayari : continuerò a scrivere ciò che voglio perché è il mio profilo, la mia vita e nessuno può dirmi cosa fare e cosa non fare. - therealengie : Imparerò prima o poi a mettere un flacone in più di shampoo in doccia in modo tale da non fare contorsionismo per p… - bezzifer : Chiara Appendino condannata a sei mesi per falso in bilancio: “Continuerò a fare il sindaco” tipico dei grulli, chi… - Azzurra6671 : @mgabrielladavid Tanto piacere. Continuerò a fare come mi pare, che tu mi segua o no. -

Ultime Notizie dalla rete : “Continuerò fare