Consigli per il Fantacalcio – Ecco la situazione degli indisponibili dopo la prima giornata (Di martedì 22 settembre 2020) Per un fantallenatore è importante essere sempre aggiornato sulla situazione degli indisponibili per schierare la propria formazione al Fantacalcio. Ovviamente ci sono assenti per squalifica e per infortuni gravi e meno gravi, quest’ultima è una situazione da monitorare per sapere su chi fare affidamento nel prossimo turno di Fantacalcio. Atalanta Infortunati Miranchuk: lesione al bicipite femorale destro (3a giornata) Gollini: lesione subtotale del crociato destro (6a giornata) Pessina: lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro (8a giornata) Squalificati: Djimsiti (1 turno, salta la 2a giornata), Romero (1 turno, salta la 2a ... Leggi su giornal (Di martedì 22 settembre 2020) Per un fantallenatore è importante essere sempre aggiornato sullaper schierare la propria formazione al. Ovviamente ci sono assenti per squalifica e per infortuni gravi e meno gravi, quest’ultima è unada monitorare per sapere su chi fare affidamento nel prossimo turno di. Atalanta Infortunati Miranchuk: lesione al bicipite femorale destro (3a) Gollini: lesione subtotale del crociato destro (6a) Pessina: lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro (8a) Squalificati: Djimsiti (1 turno, salta la 2a), Romero (1 turno, salta la 2a ...

Capezzone : ++Consigli per gli acquisti ???? ??++ #Likecrazia (@edizpiemme) esce in libreria il 29 settembre, ma lo si può ordina… - bambinogesu : #Covid19: rientro a scuola in sicurezza. I consigli degli esperti per non trasmettere ansia e preoccupazioni a bamb… - rubio_chef : Consigli per gli acquisti - stella7815 : Oggi un amico di Twitter è in viaggio da Taranto a Milano per accompagnare la moglie che ha un tumore al seno. Ci s… - scaradave : @zawzaw_ph Farò senza.... Consigli per nuova serie? -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli per Consigli per essere buoni genitori e crescere vostro figlio felice Proiezioni di Borsa Roma candidata a ospitare l'Agenzia europea per la ricerca biomedica

... dell’Agenzia europea per la ricerca biomedica e per fronteggiare le crisi sanitarie. È quanto si legge in una lettera che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto al Presidente del Consiglio ...

Roberto Insigne: «Non sarà un campionato facile per il Benevento»

Molti hanno sempre venerato Maradona, altri Messi. Per me, il top, è sempre stato Lorenzo. Ci sentiamo spesso. Mi ha dato anche dei consigli per preparare al meglio l’esordio di sabato contro la ...

... dell’Agenzia europea per la ricerca biomedica e per fronteggiare le crisi sanitarie. È quanto si legge in una lettera che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto al Presidente del Consiglio ...Molti hanno sempre venerato Maradona, altri Messi. Per me, il top, è sempre stato Lorenzo. Ci sentiamo spesso. Mi ha dato anche dei consigli per preparare al meglio l’esordio di sabato contro la ...