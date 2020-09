Confsal “Positivo l’impegno comune Cda-Civ Inail per tutela lavoratori” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La totale sintonia annunciata dai due organi che guidano l’Inail, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di indirizzo e vigilanza, è una notizia che fa ben sperare per la sicurezza sul lavoro e la tutela economica delle vittime e dei loro famigliari”. Così la Confsal in una nota nel giorno in cui l’Istituto ha diffuso il suo ottavo report nazionale.“Purtroppo – prosegue il sindacato autonomo – i dati ci confermano che il Covid non solo non ha allentato la presa, ma continua ad incidere in maniera sempre più intensa sul numero di infortuni sul lavoro. Ad agosto sono stati denunciati 52.209 contagi, 846 in più rispetto a luglio. Mentre i casi mortali sono saliti a 303, 27 in più. Si tratta di circa un terzo dei decessi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La totale sintonia annunciata dai due organi che guidano l’, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di indirizzo e vigilanza, è una notizia che fa ben sperare per la sicurezza sul lavoro e laeconomica delle vittime e dei loro famigliari”. Così lain una nota nel giorno in cui l’Istituto ha diffuso il suo ottavo report nazionale.“Purtroppo – prosegue il sindacato autonomo – i dati ci confermano che il Covid non solo non ha allentato la presa, ma continua ad incidere in maniera sempre più intensa sul numero di infortuni sul lavoro. Ad agosto sono stati denunciati 52.209 contagi, 846 in più rispetto a luglio. Mentre i casi mortali sono saliti a 303, 27 in più. Si tratta di circa un terzo dei decessi ...

