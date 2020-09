Concorso Asl Avellino, 54 posti da Infermiere: candidature entro il 19 Ottobre (Di martedì 22 settembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 18.09.2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Asl Avellino per 54 posti di collaboratore, professionale sanitario – Infermiere, in categoria D. Possono partecipare i laureati in Infermieristica. I candidati in possesso di titoli, accademici o professionali, possono presentarli in quanto valutabili per la formulazione del punteggio finale. Le domande sono ammesse fino al 19 Ottobre. Vediamo quali sono i requisiti di accesso, le modalità di invio della domanda e le prove. Concorsi Campania: tutti i bandi Concorso Asl Avellino: bando e requisiti di accesso Gli interessati, per candidarsi al Concorso Asl Avellino Infermieri, devono essere in possesso dei seguenti ... Leggi su leggioggi (Di martedì 22 settembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 18.09.2020 è stato pubblicato un nuovoAslper 54di collaboratore, professionale sanitario –, in categoria D. Possono partecipare i laureati in Infermieristica. I candidati in possesso di titoli, accademici o professionali, possono presentarli in quanto valutabili per la formulazione del punteggio finale. Le domande sono ammesse fino al 19. Vediamo quali sono i requisiti di accesso, le modalità di invio della domanda e le prove. Concorsi Campania: tutti i bandiAsl: bando e requisiti di accesso Gli interessati, per candidarsi alAslInfermieri, devono essere in possesso dei seguenti ...

