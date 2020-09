CON NIKON E TRAIPLER.COM L'UNICO TALENT SHOW PER VIDEOMAKER GIUNGE ALLA SUA TERZA EDIZIONE (Di martedì 22 settembre 2020) (Torino, 22 settembre 2020) - NIKON Master Director 2020 è Marco D'Azzo Serata di premiazione ospitata dALLA Regione Marche, presso Villa Bonaparte a Porto San Giorgio. La TERZA EDIZIONE dell'UNICO social TALENT SHOW per VIDEOMAKER ha portato i suoi finalisti nella regione che è stata nominata da Lonely Planet Best in Travel 2020. 30 mila euro in contratti di lavoro distribuiti e attrezzatura NIKON. Torino, 22 settembre 2020 – I 10 VIDEOMAKER finalisti per 4 giorni dal 14 al 17 settembre hanno raccontato la bellezza della Regione Marche attraverso punti di vista di eccezione, con la versatile NIKON Z6 mirrorless di riferimento per il videomaking. La serata di premiazione, svoltasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) (Torino, 22 settembre 2020) -Master Director 2020 è Marco D'Azzo Serata di premiazione ospitata dRegione Marche, presso Villa Bonaparte a Porto San Giorgio. Ladell'socialperha portato i suoi finalisti nella regione che è stata nominata da Lonely Planet Best in Travel 2020. 30 mila euro in contratti di lavoro distribuiti e attrezzatura. Torino, 22 settembre 2020 – I 10finalisti per 4 giorni dal 14 al 17 settembre hanno raccontato la bellezza della Regione Marche attraverso punti di vista di eccezione, con la versatileZ6 mirrorless di riferimento per il videomaking. La serata di premiazione, svoltasi ...

assVoes : RT @CannerObiettivo: Foto di Samantha De Bernardin @Semy89 Mostra fotografica 'In viaggio con noi' 2020 Francia… - Semy89 : RT @CannerObiettivo: Foto di Samantha De Bernardin @Semy89 Mostra fotografica 'In viaggio con noi' 2020 Francia 2018 #Cannerobiettivo… - CannerObiettivo : Foto di Samantha De Bernardin @Semy89 Mostra fotografica 'In viaggio con noi' 2020 Francia 2018… - fotoemasas : ????????Le hai mai viste 2 Nikon Italia D6? Per evitare che si potesse pensare ad una magia di Photoshop nel dubbio dei… - svirgola2 : @umanesimo @semioticmonkey con fuji sì, pure io 11, con nikon invece ho la lente più carina e a volte svacco con f/… -

Ultime Notizie dalla rete : CON NIKON CON NIKON E L'UNICO TALENT SHOW PER VIDEOMAKER GIUNGE ALLA SUA TERZA EDIZIONE Adnkronos Intel, luce verde per continuare a fare affari con Huawei

22 SET Con Snapdragon 750G Qualcomm espande la gamma di soluzioni ... grandangolare per le mirrorless full-frame 22 SET Nuovi firmware per gli obiettivi Sigma Nikon, Canon e attacco L 22 SET Ottiche ...

Nikon Master Director: il vincitore è Marco D’Azzo

Si è conclusa la nuova edizione di Nikon Master Director 2020 ed il vincitore è Marco D’Azzo. Il videomaker 26enne napoletano vanta alle spalle una lunga tradizione familiare legata al mondo del video ...

22 SET Con Snapdragon 750G Qualcomm espande la gamma di soluzioni ... grandangolare per le mirrorless full-frame 22 SET Nuovi firmware per gli obiettivi Sigma Nikon, Canon e attacco L 22 SET Ottiche ...Si è conclusa la nuova edizione di Nikon Master Director 2020 ed il vincitore è Marco D’Azzo. Il videomaker 26enne napoletano vanta alle spalle una lunga tradizione familiare legata al mondo del video ...