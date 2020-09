Comunicazioni Pec, scadenza il 1° ottobre per evitare pesanti sanzioni (Di martedì 22 settembre 2020) Si avvicina la scadenza del 1° ottobre per la comunicazione Pec al Registro delle Imprese, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione della Pec, ora domicilio digitale dell’impresa e dei professionisti, è una delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni n. 76/2020. La novità è stata introdotta nell’insieme di misure volte a semplificare e digitalizzare il rapporto tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, rendendo obbligatorio comunicare la Pec e verificarne il corretto funzionamento. Tutte le imprese tenute a notificare o aggiornare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata hanno tempo poco più di una settimana per assolvere alla disposizione prevista secondo legge. Comunicazione Pec: chi riguarda e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) Si avvicina ladel 1°per la comunicazione Pec al Registro delle Imprese, pena l’applicazione dipecuniarie. Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione della Pec, ora domicilio digitale dell’impresa e dei professionisti, è una delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni n. 76/2020. La novità è stata introdotta nell’insieme di misure volte a semplificare e digitalizzare il rapporto tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, rendendo obbligatorio comunicare la Pec e verificarne il corretto funzionamento. Tutte le imprese tenute a notificare o aggiornare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata hanno tempo poco più di una settimana per assolvere alla disposizione prevista secondo legge. Comunicazione Pec: chi riguarda e ...

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma di società oppure di impresa individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo ...

A partire dall’1 di ottobre il fisco potrà applicare una multa fino a 2’064 euro a società e imprese. Il Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020, publicato sulla Gazzetta Ufficiale, in particolar modo ...

