Comune Roma: campagna contro violenza, al via bando artistico (Di martedì 22 settembre 2020) Roma – Comunicare la concreta possibilita' del superamento della condizione di violenza contro le donne. Con questo obiettivo Roma Capitale, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunita', ha ideato la campagna di comunicazione "Manifesti d'artista. 1522 – Roma per le donne": l'immagine-guida dell'intera iniziativa sara' selezionata attraverso un bando rivolto agli artisti della citta' e conterra' la frase "Scelgo la liberta'". L'avviso pubblico per la selezione dell'immagine-guida della campagna, disponibile da ieri sul sito di Ze'tema Progetto Cultura srl, si rivolge alle studentesse ...

Nella Asl Roma 1 sono 47 i casi e di questi cinque sono di rientro ... Per i 2.300 abitanti scatta un semi lookdown: Comune e prefettura hanno disposto la chiusura di bar, ristoranti ed esercizi ...

Maltempo Bologna: due famiglie bloccate in auto dall’acqua

Il maltempo ha causato numerosi danni a Bologna, anche Roma e Milano si sono svegliate col temporale. Il maltempo che è iniziato lo scorso 21 settembre in Emilia-Romagna si è scagliato in maniera part ...

