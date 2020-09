Comunali San Giorgio a Cremano, stravince Zinno: flop Marino e 5s non pervenuti (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Giorgio Zinno si riconferma sindaco di San Giorgio a Cremano, successo elettorale guadagnato a mani basse. La coalizione del sindaco uscente sfonda infatti la soglia del 63%, mettendo una pietra tombale sulle speranze di ballottaggio del candidato sindaco Giovanni Marino. Una riconferma, quella di Zinno, anche abbastanza aspetta in città, ma probabilmente con proporzioni ben diverse, in vista della sfida elettorale lanciata dall’ex delfino di Zinno, Giovanni Marino. Per Marino, nonostante la bellezza di 8 liste civiche a suo sostegno e una campagna elettorale iniziata ben prima dei propri antagonisti, si aspettava una spallata al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Na) –si riconferma sindaco di San, successo elettorale guadagnato a mani basse. La coalizione del sindaco uscente sfonda infatti la soglia del 63%, mettendo una pietra tombale sulle speranze di ballottaggio del candidato sindaco Giovanni. Una riconferma, quella di, anche abbastanza aspetta in città, ma probabilmente con proporzioni ben diverse, in vista della sfida elettorale lanciata dall’ex delfino di, Giovanni. Per, nonostante la bellezza di 8 liste civiche a suo sostegno e una campagna elettorale iniziata ben prima dei propri antagonisti, si aspettava una spallata al ...

abruzzoweb : COMUNALI: ANTONIO DI BARTOLOMEO NUOVO SINDACO SAN DEMETRIO NE’ VESTINI - FelixPerrella : RT @rep_napoli: Comunali, eletti i primi sindaci in Campania: Guida a Positano e Caterino a San Cirpiano D'Aversa [aggiornamento delle 14:4… - rep_napoli : Comunali, eletti i primi sindaci in Campania: Guida a Positano e Caterino a San Cipriano D'Aversa [aggiornamento de… - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Comunali, eletti i primi sindaci in Campania: Guida a Positano e Caterino a San Cirpiano D'Aversa [aggiornamento delle 14:4… - rep_napoli : Comunali, eletti i primi sindaci in Campania: Guida a Positano e Caterino a San Cirpiano D'Aversa [aggiornamento de… -