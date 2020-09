(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Alle 9 è iniziato lo spoglio delle elezioni. Stando alla proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai allediLuigidel centrodestra è al 51,3%, Pierpaolo Baretta delal 28,9%, Sara Visman (M5S) 5,1%. Alledi Reggio Calabria è testa a testa tra il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà delal 35,8% e lo sfidante Nino Minicuci del centrodestra al 34,8%.Alledi Matera Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6%, Domenico Bennardi del M5s al 26,2%, Giovanni Schiuma () al 18,6%. Allediil candidato del...

CorriereCitta : Comunali: proiezioni, a Venezia vince Brugnaro,centrosinistra a Mantova - ilCiclotrone : @repubblica fa #proiezioni sulle comunali di #Trento... ...basandosi su 25 schede scrutinate su 60409 voti espress… - repubblica : Elezioni comunali 2020: i risultati in diretta. Nelle proiezioni Brugnaro oltre il 50% a Venezia. Reggio Calabria v… - lunarossa31 : Elezioni Comunali 2020%2C i risultati. Proiezioni: Brugnaro avanti a Venezia%2C testa a testa a Reggio Calabria. Ma… - KenSharo : New post (Elezioni Comunali 2020, i risultati. Proiezioni: Brugnaro avanti a Venezia, testa a testa a Reggio Calabr… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali proiezioni

Elezioni comunali settembre 2020, i risultati. A Venezia Brugnaro verso il 50 per cento, a Reggio Calabria verso il ballottaggio. Il Centrosinistra verso la vittoria a Mantova. È iniziato il 22 settem ...In attesa di poter conoscere i dati ufficiali e definitivi, si può iniziare a prestare una certa attenzione agli exit poll e alle prime proiezioni realizzate da ... Eugenio Giani in Toscana è il dato ...