Comunali | prima proiezione | a Venezia confermato Brugnaro | ballottaggio a Reggio Calabria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – E’ in corso lo spoglio dei voti per le elezioniche è iniziato questa mattina alle 9 come da programma. In totale si vota in 606 comuni nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quelli delle regioni a statuto speciale. L’affluenza definitiva alleè stata del 66,19%, un dato in crescita rispetto alla tornata di cinque anni fa. Il dato riguarda però i 606 comuni delle 15 regioni a statuto ordinario. Nella precedente tornata elettorale l’affluenza era stata del 65,18%. Al voto diversi capoluoghi come, Mantova, Arezzo, Crotone,, Matera. Al voto anche Trento e Bolzano. A(centrodestra) Sebbene sia presto per avere un quadro ...