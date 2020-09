Comunali Mantova, il trionfo di Mattia Palazzi: riconfermato sindaco con oltre il 70% di preferenze (Di martedì 22 settembre 2020) Non si è ancora concluso lo spoglio dei voti per le elezioni a sindaco nel Comune di Mantova, ma quello che si sta delineando è un vero e proprio plebiscito per il sindaco uscente e candidato del centrosinistra Mattia Palazzi. Secondo gli exit poll, e quando sono state scrutinate 25 sezioni su 46, il consenso per Palazzi si attesta al 70%, contro il 22,6% del candidato del centrodestra Stefano Rossi. Gloria Costani, con la sua lista civica sostenuta dal Movimento 5 Stelle, è intorno al 4,6%. Non superano lo sbarramento tutti gli altri candidati. Mattia Palazzi ha 42 anni, è diventato sindaco per la prima volta cinque anni fa, il 15 giugno 2015. E oggi, con un risultato oltre le ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Non si è ancora concluso lo spoglio dei voti per le elezioni anel Comune di, ma quello che si sta delineando è un vero e proprio plebiscito per iluscente e candidato del centrosinistra. Secondo gli exit poll, e quando sono state scrutinate 25 sezioni su 46, il consenso persi attesta al 70%, contro il 22,6% del candidato del centrodestra Stefano Rossi. Gloria Costani, con la sua lista civica sostenuta dal Movimento 5 Stelle, è intorno al 4,6%. Non superano lo sbarramento tutti gli altri candidati.ha 42 anni, è diventatoper la prima volta cinque anni fa, il 15 giugno 2015. E oggi, con un risultatole ...

ItaliaOggi : Comunali: Venezia a Brugnaro, Mantova a Palazzi - marialetiziama9 : RT @tempoweb: Comunali2020, lo spoglio in diretta. #Brugnaro confermato a #Venezia, tutti i centri in bilico #chieti #arezzo #mantova #regg… - msn_italia : Elezioni comunali, diretta risultati: al via lo spoglio. A Venezia Brugnaro verso il bis. Imola e Mantova al centro… - tempoweb : Comunali2020, lo spoglio in diretta. #Brugnaro confermato a #Venezia, tutti i centri in bilico #chieti #arezzo… - rep_milano : Elezioni comunali 2020 in Lombardia: a Mantova netto vantaggio di Palazzi del centrosinistra, Ciresa del centrodest… -