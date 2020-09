Comunali | Castelpoto | vantaggio ampio per Vito Fusco | conferma già vicina

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIniziato lo scrutinio a, lo scenario è subito chiaro: si va verso ladi, sindaco uscente e a capo della lista “Avanti”. Il giovane amministratore è partito subito in testa nello spoglio e ilsugli sfidanti si è fatto subito importante, fino ad apparire già ora incolmabile. Altre due, ricordiamolo, le liste in corsa: Garantiamo la democrazia, con Marina Simeone candidata sindaca e Paese Nuovo di Antonio Guglielmucci. L'articolopergiàproviene da ...

E’ al 68% l’affluenza finale per quanto riguarda le elezioni comunali nei 10 centri sanniti chiamati a ... a Castelfranco in Miscano 48,50%; a Castelpoto del 73,35%; a Foiano di Val Fortore è del ...Inaugurati nel pomeriggio gli svincoli da e per Castelpoto sulla Fondovalle Vitulanese nel tratto tra Benevento a Foglianise. L’opera – realizzata dalla Lampugnale Srl e che costituisce un primo lotto ...