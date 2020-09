Comunali, 3 a 2 per il centrosinistra nei capoluoghi, 8 al ballottaggio (Di martedì 22 settembre 2020) Le elezioni Comunali si risolvono in una sostanziale parità tra centrodestra e centrosinistra, almeno nei capoluoghi dove è stato eletto il sindaco al primo turno, cioè appena 5 su 18. In attesa dei ballottaggi in programma tra quindici giorni, il centrodestra si conferma a Venezia con Luigi Brugnaro e conquista Macerata, dove Sandro Parcaroli succede a Romano Carancini. Il centrosinistra, invece, trionfa a Trani, Mantova e Trento, rispettivamente con la riconferma di Amedeo Bottaro e Mattia Palazzi e l’elezione di Franco Ianeselli, che prende il posto di Alessandro Andreatta. A bocca asciutta il Movimento 5 Stelle le cui uniche speranze sono affidate a Matera ed Andria, dove il loro candidato potrebbe correre per il ballottaggio. A Fermo si conferma Paolo Calcinaro, candidato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Le elezionisi risolvono in una sostanziale parità tra centrodestra e, almeno neidove è stato eletto il sindaco al primo turno, cioè appena 5 su 18. In attesa dei ballottaggi in programma tra quindici giorni, il centrodestra si conferma a Venezia con Luigi Brugnaro e conquista Macerata, dove Sandro Parcaroli succede a Romano Carancini. Il, invece, trionfa a Trani, Mantova e Trento, rispettivamente con la riconferma di Amedeo Bottaro e Mattia Palazzi e l’elezione di Franco Ianeselli, che prende il posto di Alessandro Andreatta. A bocca asciutta il Movimento 5 Stelle le cui uniche speranze sono affidate a Matera ed Andria, dove il loro candidato potrebbe correre per il. A Fermo si conferma Paolo Calcinaro, candidato ...

Corriere : Iacopo Melio diventa consigliere in Toscana: 11 mila preferenze con i comizi virtuali e la battaglia per i diritti - you_trend : ?? La mappa dell'affluenza finale al #referendum, comune per comune Come prevedibile, l'affluenza è stata più eleva… - vitopetrocelli : Grande risultato a #Matera dove il Sì è arrivato addirittura al 75 per cento e il #M5S ha ottenuto alle comunali un… - tigrelt : RT @lucabattanta: La notizia della Valle D'Aosta è stata data al TG3 assieme alle elezioni comunali così che risultasse un 3 a 3 anziché un… - Notiziedi_it : Elezioni comunali ad Amalfi: il sindaco Milano rieletto per due voti -