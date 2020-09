Commisso: vorrei distruggere il Franchi e ricostruirlo. Se no, nuovo stadio a Campi Bisenzio (Di martedì 22 settembre 2020) I miei tre punti base per fare lo stadio rimangono: il controllo dell'operazione, 'fast, fast, fast' e costi ragionevoli. Per come la penso io voglio distruggere tutto e rifare le cose da capo, afferma Commisso Leggi su firenzepost (Di martedì 22 settembre 2020) I miei tre punti base per fare lorimangono: il controllo dell'operazione, 'fast, fast, fast' e costi ragionevoli. Per come la penso io vogliotutto e rifare le cose da capo, afferma

Rocco Commisso senza freni. Al termine dell’incontro in comune con il sindaco di Firenze Nardella, il presidente della Fiorentina ha espresso senza giri di parole il suo pensiero sullo stadio Franchi, ...

Commisso: “Fatemi buttare giù lo stadio Franchi, non è mica il Colosseo”

Dopo i punti cardine presentati nello scorso giugno, Rocco Commisso è tornato alla carica per quello che rimane il suo grande sogno: costruire un nuovo stadio per la Fiorentina. Il patron viola lo ha ...

