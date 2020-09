(Di martedì 22 settembre 2020) Il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il commissario Paoloscrivono una lettera all'Italia. I responsabili dell'economia hanno inviato lettere a tutti i Paesi Ue per guidarli nella stesura delle finanziarie 2021

FirenzePost : Commissione Ue: Dombrowskis e Gentiloni sostengono azione governo italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Dombrowskis

Firenze Post

Continuare nel 2021 il sostegno della ripresa economica attraverso il bilancio pubblico. Questa l'indicazione della Commissione europea all'Italia (e agli altri governi) contenuta in una lettera al mi ..."Le politiche di bilancio devono continuare a sostenere la ripresa in tutto il 2021", e "alla luce dell'incertezza" Il Patto resta sospeso anche l'anno prossimo. "Quando le condizioni economiche lo co ...