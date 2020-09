Come sono andate le elezioni amministrative (Di martedì 22 settembre 2020) Si votava in quasi mille comuni: a Venezia è stato rieletto il sindaco di centrodestra, a Mantova ha stravinto quello di centrosinistra Leggi su ilpost (Di martedì 22 settembre 2020) Si votava in quasi mille comuni: a Venezia è stato rieletto il sindaco di centrodestra, a Mantova ha stravinto quello di centrosinistra

borghi_claudio : Ho fatto l'errore di accendere su #MaratonaMentana e mi sono sentito subito un Da Milano dire 'Se Salvini perde la… - borghi_claudio : A volte occorre il coraggio di intestarsi anche battaglie che i sondaggisti indicano come gradite a meno del 50% ma… - CottarelliCPI : Sono in attesa in stazione a Cremona del treno che mi porterà a Milano dove voto domani mattina per il referendum.… - dearloverguk : omw per mandare un messaggio cordiale alla radio che sta postando l’intera tracklist sono in confusione ma cosa sta… - Giacomo28659186 : @matteosalvinimi .... e I sinistri godono per aver mantenuto a stento le regioni dove governavano.... pensa tu come… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sono Come sono andati i No Vax alle elezioni regionali Fanpage.it Calcio dilettantistico. L'appello di Sibilia: "Aprire i campi al pubblico, introiti utili per la sopravvivenza dei club"

Nel corso della giornata sono circolate alcune voci in merito a una possibile apertura dei campi dilettantistici al pubblico, in proporzione alla capienza di ogni impianto. Nelle prossime ore si capir ...

WRC, Turchia: PS9 nella bufera. La stage è troppo dura?

Al termine del Rally di Turchia tante le critiche per la speciale più lunga dell'itinerario 2020. "La durezza di una sezione ha reso la gara una lotteria", hanno affermato Neuville, Loeb e Makinen. Il ...

Nel corso della giornata sono circolate alcune voci in merito a una possibile apertura dei campi dilettantistici al pubblico, in proporzione alla capienza di ogni impianto. Nelle prossime ore si capir ...Al termine del Rally di Turchia tante le critiche per la speciale più lunga dell'itinerario 2020. "La durezza di una sezione ha reso la gara una lotteria", hanno affermato Neuville, Loeb e Makinen. Il ...